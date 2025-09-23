COB Expo 2025 começa nesta quarta-feira; veja os destaques

A maior feira do esporte olímpico da América Latina está de volta. A COB Expo 2025 começa nesta quarta-feira (24), no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, reunindo atletas, dirigentes, marcas e fãs em uma experiência única de celebração do movimento olímpico. Até domingo (28), serão mais de 200 horas de atividades, incluindo palestras, clínicas esportivas, arenas interativas e encontros com grandes nomes do esporte mundial.

continua após a publicidade

Destaques do dia 24

A abertura na quarta-feira (24) será marcada pela inauguração da Arena de Inverno e da Arena sobre Rodas com o argentino José Augusto Torres Gil, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e apelidado de “Maligno”, e o brasileiro Gustavo Bala Loka. À noite, o lendário Carl Lewis participa da plenária "Carl Lewis: a excelência de uma lenda olímpica!" para compartilhar sua trajetória de sucesso, sendo dono de nove medalhas de ouro e uma de prata em quatro edições dos Jogos Olímpicos (1984, 1988, 1992 e 1996).

Destaques do dia 25

Na quinta-feira (25), terá a clínica “Encontro de gigantes”, com o pentacampeão olímpico Mijaín López e o judoca brasileiro Rafael Baby. Além disso, Mijaín López estará ao lado do campeão mundial de surfe Yago Dora uma coletiva de imprensa. A plenária ainda contará com “Saúde, superação e legado: como a infraestrutura sustenta o esporte”, com os medalhistas olímpicos Craque Neto, Arthur Zanetti, Maurren Maggi, Rafael Baby e Erika Coimbra. Já no Palco Talks haverá o "Rumo ao Mundial: 200 dias para a Marcha Atlética fazer história em Brasília", destacando essa contagem regressiva com a participação de Caio Bonfim e Viviane Lyra, além de um bate-papo para celebrar os 25 anos da histórica medalha de prata brasileira no revezamento 4x100m com os seis que participaram da conquista: Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudinei Quirino, Claudio Roberto Sousa e Raphael Raymundo de Oliveira.

continua após a publicidade

Yago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

➡️ Campeão Mundial, Yago Dora é atração da COB Expo 2025

Destaques do dia 26

A programação de sexta-feira (26) no Palco Talks traz a celebração dos 100 anos da Corrida de São Silvestre, com participação de Marilson Gomes dos Santos, e os bastidores do Brasil rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno. Já a plenária recebe a “Narrativas que inspiram”, com grandes narradores esportivos como Álvaro José, Everaldo Marques, Natália Lara e Milton Leite.

Destaques do dia 27

No sábado (27), quem vai invadir as quadras será a franquia campeã da NBA em 2016, o Cleveland Cavaliers, com ativação especial no evento, além de um bate-papo reunindo líderes e gestores do basquete. O dia ainda será marcado pelo lançamento da Superliga de Vôlei Masculina e Feminina e pela plenária “Força da FAB no Desporto Nacional”, reunindo atletas militares e medalhistas olímpicos.

continua após a publicidade

Destaques do dia 28

O encerramento no domingo (28) terá clima festivo, com uma clínica de percussão com o Movimento Verde e Amarelo. O Palco Talks receberá a palestra “Talento em dobro: a ascensão das gêmeas do Rugby rumo ao ciclo olímpico”, com Mariely Faria Moreira e Ariely Faria Moreira.

Ecossistema olímpico e responsabilidade social

Além das atrações com atletas e personalidades, a COB Expo 2025 se consolida como um verdadeiro ecossistema do esporte. O evento reunirá mais de 72 mil visitantes, 46 Confederações, mais de 70 cursos e 200 palestrantes, além de receber cinco mil congressistas e 100 expositores. A programação contará ainda com 26 espaços esportivos, onde serão demonstrados mais de 40 esportes, realizados 15 campeonatos, sete amistosos e 40 clínicas esportivas. A feira também terá a presença de autoridades e dirigentes, além de iniciativas sociais, como a participação de escolas públicas em atividades esportivas e educacionais, reforçando o compromisso do evento em democratizar o acesso ao esporte e gerar impacto positivo para a sociedade.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ingressos e participação

Os ingressos para as plenárias seguem à venda no site oficial. Já o restante da COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial (www.cobexpo.com.br) e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

COB Expo 2025

📅 24 a 28 de setembro de 2025

📍Pro Magno Centro de Eventos – Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das

Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000

🌐Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo