Durante o II Fórum do Esporte Seguro, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) discutiu a manipulação de resultados no esporte brasileiro. O evento foi realizado nesta quarta-feira (12) e contou com a presença de 160 representantes de Confederações Nacionais, Clubes e Organizações parceiras. Giovanni Rocco Neto, Secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Ministério do Esporte, também esteve presente.

— O Ministério do Esporte e o COB, juntos, têm muito a contribuir na construção de uma cultura de integridade no esporte brasileiro entregando conhecimento para os atletas, capacitação para que eles entendam as consequências se eles optarem pela manipulação de resultados. Então, o principal mecanismo é a prevenção. Acredito que essa cooperação entre o Ministério e o COB pode ser muito positiva na proteção da integridade e no futuro dos atletas brasileiros — afirmou o secretário.

Fórum Esporte Seguro, do COB, aborda manipulação de resultados (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O evento teve mesas que discutiram a ética e integridade no esporte; regulamentação e legislação; prevenção e detecção; e estudos e caso de manipulação de resultados.

COB lança curso gratuito sobre manipulação no esporte

Por meio do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o COB lançou o curso "Combate à Manipulação de Resultados, Juntos em Defesa do Jogo Responsável". O projeto aborda a manipulação de resultados esportivos, os riscos e consequências para os atletas, além de como se proteger de abordagens indevidas.

— O Fórum Esporte Seguro de 2025, é um marco importante para proteger a integridade e os valores do esporte contra a manipulação de resultados. A principal estratégia para combater essa ameaça global é a informação e conscientização e, nesse sentido, estamos lançando o novo curso de combate à manipulação de resultados — afirmou Sebastian Pereira, gerente-executivo de Educação e Fomento do COB.

O curso está disponível gratuitamente no IOB para atletas, treinadoras e treinadores, árbitras e árbitros, gestoras e gestores, além dos demais envolvidos no meio esportivo.

—Ao capacitar atletas, treinadores, árbitros e todos os outros profissionais do esporte com conhecimento, transformamos estes profissionais na primeira linha de defesa para garantir um esporte justo e inspirador para as próximas gerações, em alinhamento com os valores olímpicos — conclui Sebastian.