Dasa e COB fecham parceria de saúde para Time Brasil na Olimpíada 2028

O Time Brasil tem um novo parceiro estratégico na jornada rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Dasa, empresa líder em medicina diagnóstica no país, anunciaram uma parceria de quatro anos focada no cuidado da saúde dos atletas brasileiros.

Time Brasil anuncia parceira com a rede Dasa (Foto: Divulgação)

A Dasa será a patrocinadora oficial e o "Laboratório Oficial do Time Brasil", fornecendo exames laboratoriais e de imagem de excelência para os competidores e suas equipes técnicas.

O investimento robusto prevê a realização de aproximadamente 2 mil procedimentos ao longo dos quatro anos de contrato, que vigora de outubro de 2025 a outubro de 2029. Além disso, estão incluídos 15 exames complementares anuais.

Os atletas terão acesso à rede de excelência da Dasa, incluindo laboratórios como Alta Diagnósticos (SP e RJ), Sergio Franco e CDPI (RJ), Delboni (SP), São Marcos (MG) e Lavoisier (SP). O acordo também prevê que parte dos exames possa ser realizada diretamente na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, facilitando a logística dos esportistas.

Para o Comitê Olímpico do Brasil, o impacto da parceria vai além do diagnóstico: é uma ferramenta crucial para a performance. A velocidade e precisão nos exames são vistas como fundamentais para manter os atletas em atividade e saudáveis.

— A parceria do COB com a DASA será muito importante para o desenvolvimento da saúde e performance dos atletas brasileiros —, afirma Ana Carolina Corte, Gerente da área de saúde do COB. — Essa sinergia nos permitirá realizar um diagnóstico precoce com intervenções mais precisas e, consequentemente, um menor tempo de afastamento, resultando em um retorno à prática esportiva com mais segurança —, explica.

Do lado da Dasa, a aliança com o esporte olímpico reforça os valores da empresa. — Assim como no esporte, trabalhamos com dedicação, precisão e excelência, e acreditamos que a saúde é a base de toda grande conquista. Essa parceria reflete nosso compromisso em apoiar o país e contribuir para que nossos atletas estejam prontos para alcançar seu melhor desempenho rumo a 2028 —, explica Roberto Caldeira Cury, Vice-Presidente de Unidades de Atendimento e Experiência do Cliente da Dasa.

Além dos serviços de saúde, o acordo de patrocínio garante à Dasa o direito de utilizar os selos de — Patrocinador Oficial do Comitê Olímpico do Brasil — e de — Laboratório Oficial do Time Brasil —, com exclusividade no segmento.

A marca terá ampla visibilidade em propriedades do COB, incluindo o Centro de Treinamento do Time Brasil, redes sociais, site institucional e eventos.

Estão programadas ainda ativações com atletas olímpicos durante os dias de exames, promovendo a geração de conteúdo para mídias. A Dasa também poderá promover encontros com seus especialistas e criar materiais sobre temas como — check-up esportivo — em conjunto com a equipe de saúde do Time Brasil.

— Ser o Laboratório Oficial do Time Brasil fortalece a presença da Dasa como parceira de confiança em saúde e bem-estar. Essa parceria nos conecta à paixão nacional pelo esporte e amplia nossa missão de transformar vidas com qualidade, inovação e cuidado —, conclui Flávia Drummond, diretora de marketing da Dasa.