Clippers age rápido e fecha com jogador após perder Paul George

Paul George está de malas prontas para o 76ers (Foto: Tyler Ross / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/07/2024 - 12:01 • Rio de Janeiro

O Los Angeles Clippers não demorou muito e rapidamente acertou com o substituto de Paul George, que deixou a franquia para defender o Philadelphia 76ers. Trata-se de Derrick Jones, que chega do Dallas Mavericks. A informação é de Shams Charania, do portal “The Athletic”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador teve boa atuação na pós-temporada e chega em alta na nova equipe. Seu contrato anterior era de apenas US$ 2 milhões. Neste interim, Jones anotou médias de 9,1 pontos, 3,5 rebotes e 1,2 assistências, além de 1 bloqueio por partida. No mais, converteu 48,1% dos arremessos de quadra.

➡️ Veja os principais movimentos de jogadores no primeiro dia de agência livre da NBA

➡️ Russell Westbrook pode ter novo destino na NBA

➡️ Paul George fecha contrato com 76ers e deixa os Clippers após cinco temporadas

Aos 27 anos, o ala começou a trajetória na NBA no Phoenix Suns, na temporada 2016-17. Além disso, também passou por Miami Heat, Portland Trail Blazers e Chicago Bulls, antes de chegar ao Mavs, em 2023-24. No Clippers, vai receber US$ 10 milhões por temporada.

Clippers deve agitar o mercado

Além de Jones, a franquia angelina também fechou com o armador Kevin Porter. O jogador foi dispensado do Oklahoma City Thunder e estava atuando no basquete da Grécia. Ele chega com um contrato de dois anos, sendo o segundo como opção de jogador.

Porter chega com um histórico de problemas de vestiário e fora da quadra na NBA. Quando atuava no Cavs, quase chegou as vidas de fato com companheiros, por exemplo. Além disso, ele também foi acusado de violência doméstica, sendo esse um dos motivos por deixar a liga.

A franquia, por outro lado, deve sofrer com mais saídas. Russell Westbrook é especulado em uma troca para o Denver Nuggets e tem o futuro incerto.