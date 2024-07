NBA: Paul George fecha contrato com 76ers e deixa os Clippers após cinco temporadas

Paul George deixa o Los Angeles Clippers (Foto: Tyler Ross / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/07/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Paul George vai defender o Philadelphia 76ers na próxima temporada. Segundo Adrian Wojnarowski, da “ESPN”, o veterano vai receber US$ 112 milhões por quatro temporadas na franquia. Dessa forma, George deixa o Clippers após cinco de estadia na equipe.

A sua chegada tem relação com Joel Embiid, o astro recentemente, durante uma transmissão das finais da NBA, afirmou que gostaria de ter o ala como companheiro de equipe. Sendo assim, o Sixers agilizou as negociações com o jogador de 34 anos.

Apesar disso, Wojnarowski aponta que houve tratativas entre Los Angeles e George, mas não um acordo. Enquanto o atleta exigia quatro anos de contrato, a diretoria do Clippers oferecia apenas três temporadas. Em nota, a franquia angelina se manifestou sobre a saída:

- Paul George nos avisou que está assinando contrato com outra equipe. Mas podemos dizer que ele é um grande jogador nos dois lados da quadra e possui muito talento. Nós tivemos a sorte de contar com ele por cinco anos. Então, durante o período, ele participou de cinco edições do All-Star Game. Nós fizemos muitas trocas para ter Kawhi Leonard e ele. Enquanto isso, lutamos cinco anos pelo título. Mas, mesmo assim, passamos perto e não conseguimos concluir nosso objetivo. Nós vamos sentir sua falta, Paul - informou o Clippers.

O jogador anotou nos playoffs da última temporada, médias de 19,5 pontos, 6,8 rebotes e 4,8 assistências por partida e atuou em uma média de 37 minutos por noite. A equipe caiu para o Dallas Mavericks na primeira rodada.