Russell Westbrook pode ter novo destino na NBA

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/07/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro

Após Paul George, o Los Angeles Clippers pode perder Russell Westbrook. O jogador de 35 anos é alvo de especulações no Denver Nuggets e pode acertar com os campeões da temporada 2022-23. Segundo Chris Haynes, do Bleacher Report, há um interesse da franquia da Califórnia em negociar o veterano.

Recentemente, Westbrook decidiu aceitar a opção de US$ 4 milhões que tinha em contrato. Ele sempre foi leal as decisões que tomou em relação ao Clippers. Isso reforçou a sua permanência para 24-25, mas agora o cenário pode mudar. Além disso, ficou claro a mudança na hierarquia e utilização após a chegada de James Harden.

De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo!Sports, há um interesse mútuo entre as partes para fazer negócio. Dessa forma, parece provável que West vá respirar novos ares no Colorado. Ele chegaria para agregar em profundidade e arremessos através do banco de reservas, algo que faltou ao Denver na última temporada.

No Nuggets, Westbrook chegaria para substituir Kentavious Caldwell-Pope, que deixou a franquia e deve acertar com o Orlando Magic.

Os números de Russell Westbrook, que pode deixar o Clippers e acertar com o Nuggets

Durante os playoffs de 2023-24, o armador participou de cerca de 19 minutos por partida, com médias de 6,3 pontos, 4,2 rebotes e 1,7 assistência por jogo. Os números foram um pouco inferiores aos da temporada regular. No total, o veterano participou de 74 partidas na temporada.

Além do Clippers, West também passou por Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards e também pelo Los Angeles Lakers.