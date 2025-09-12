Kelvin Gastelum não conseguiu bater o peso, ficando 2,3kg acima do limite e sendo multado em 35% da bolsa.

O Noche UFC teve um clima hostil na pesagem cerimonial feita antes do evento deste sábado (13). Na luta principal, Jean Silva e Diego Lopes fizeram uma encarada cheia de veneno, com ambos se recusando e quebrar o contato visual e precisando ser detido por seguranças a todo momento para que não entrassem em contato antes do combate deste sábado.

Após a encarada, Jean Silva, ainda olhando na direção de Lopes, fez seus últimos comentários antes do combate, que será o headliner do Noche UFC e pode lhe garantir uma chance pelo cinturão peso pena.

- Não existe adversário, não existe oponente. Ele acha que eu quero o lugar dele, mas eu não quero. Eu vou para o cinturão depois dessa - declarou.

Já Lopes ignorou o rival e mandou uma mensagem ao torcedor mexicano que estava apoiando-o na pesagem (e vaiando Jean), dizendo que tem muito orgulho de representar tanto o Brasil quanto o México.

- Há dois anos eu estava aqui em San Antonio como torcedor. Dois anos depois, eu estou aqui fazendo o main event do UFC, representando o Brasil e o México, Vamos, p****!

Brasileiros vão bem na pesagem do Noche UFC

Diego Ferreira pronto para o Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Além de Jean Silva e Diego Lopes, que ficaram abaixo do limite de lutas que não são pelo título do peso pena, os outros cinco brasileiros bateram o peso de forma tranquila.

Rodrigo Sezinando (77,3kg), Alice Pereira (61,6kg), Alessandro Costa (56,9kg), Amanda Lemos (52,6kg), Joaquim Silva (70,7kg) e Diego Ferreira (70,7kg) confirmaram suas respectivas lutas em cima da balança.

Um atleta não bateu o peso no Noche UFC

Nas 14 lutas do Noche UFC, apenas um dos 28 atletas não bateu o peso. E foi um reincidente. Conhecido pelas dificuldades em chegar ao peso das categorias em que lutou, Kelvin Gastelum novamente ficou acima, desta vez 2,3kg, um número bem alto para os padrões.

Com isso, ele foi multado com 35% da sua bolsa - o valor foi convertido diretamente para o bolso de seu adversário, Dustin Stoltzfus, que aceitou o duelo e a luta acontece normalmente.

Resultados da Pesagem

NOCHE UFC — San Antonio, EUA

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

*Lutas que não valem pelo cinturão têm uma libra de tolerância na pesagem

**Não bateu o peso e foi multado em 35% de sua bolsa

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (66,2kg) x Jean Silva (66kg)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (61,2kg) x David Martinez (61,4kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (70,5kg) x Jared Gordon (70,7kg)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (86,6kg)**x Dustin Stoltzfus (84,1kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (70,5kg) x Diego Ferreira (70,7kg)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (61,6kg) x Quang Le (61,6kg)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (84,3kg) x Dusko Todorovic (84,3kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (70,6kg) x Joaquim Silva (70,7kg)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (52,3kg) x Amanda Lemos (52,6kg)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (57,1kg) x Luis Gurule (56,9kg)

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (84,1kg) x Sedriques Dumas (84,3kg)

Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (56,9kg) x Alden Coria (57,1kg)

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (61,6kg) x Alice Pereira (61,6kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (77,3kg) x Daniil Donchenko (77,5kg)