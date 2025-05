Circuito Nacional de Surfe abre temporada de 2025

O Circuito Nacional de Surfe Brasileiro (Dream Tour) 2025 começa nesta terça-feira (13) em Porto de Galinhas, em Pernambuco. O evento foca em um alto nível de disputa. A primeira etapa se estende até a próxima segunda-feira.

continua após a publicidade

O Dream Tour é o maior circuito de surfe do mundo e é organizado pela Confederação Brasileira de Surfe, a CBSurf. A premiação do evento é de meio milhão de reais, distribuída entre as categorias masculino e feminino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Iniciado às 9h desta terça-feira, o mar abriu a janela do Dream Tour 2025 com ondas entre meio metro e um metro nas séries, ganhando força com a maré enchendo. O mar se apresenta um pouco oscilado, mas ainda assim oferece boas oportunidades e ondas abertas, criando um bom cenário para manobras progressivas logo no início da competição. O destaque técnico do dia deve ficar com os aviões, favorecidos pelo vento e a formação das ondas.

continua após a publicidade

O palanque do Dream Tour 2025 na Praia do Borete no início da manhã desta terça-feira (Foto: Pedro Pereira / CBSurf)

Etapas do Circuito Nacional de Surfe

*Datas sujeitas à alterações Etapa Data Local 1ª 13 a 19 de Maio Porto de Galinhas, Pernambuco (PE) 2ª 22 a 28 de Julho Itamambuca, Ubatuba (SP) 3ª 23 a 29 de Setembro Rio de Janeiro (RJ) 4ª 04 a 10 de Novembro Santa Catarina (SC)

A edição 2025 chega com novidade no formato de competição, especialmente no masculino, que agora passa a contar com 48 atletas (antes eram 64). No feminino, o número se mantém em 24.

➡️ Giro d'Italia: confira ranking, vencedores e etapas do evento de ciclismo

A grande novidade em ambas as categorias é a introdução da rodada de repescagem. A primeira fase será composta por baterias triplas — 16 no masculino e 8 no feminino. O vencedor de cada bateria avançou direto para a fase seguinte, enquanto o segundo e o terceiro apresentados terão uma segunda chance na repescagem. A partir daí, o campeonato segue no formato de baterias homem a homem e mulher a mulher até as finais.

continua após a publicidade

O Dream Team Circuito Nacional de Surfe pode ser assistido através do YouTube da CBSurf. O último dia da etapa de Porto de Galinhas terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Michael Rodrigues apresentou bons combos de manobras na bateria de estreia (Foto: Pedro Pereira / CBSurf)

Atletas inscritos na primeira etapa