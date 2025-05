Giro d’Italia: confira ranking, vencedores e etapas do evento de ciclismo

O Giro D'Italia, uma das principais competições do ciclismo de estrada, se estende até 1º de junho. A competição é um dos eventos de grandes voltas da temporada de ciclismo. A prova é dividida em 21 etapas no total, durando 15 dias. No momento, Mads Pedersen lidera o ranking do Giro d'Italia

O Brasil não tem representantes na prova deste ano. Tadej Pogacar, campeão da edição anterior do evento, não participa da competição de 2025. São destaques da prova Primoz Roglic, vencedor de 2023; Jai Hindley, vencedor de 2022; Egan Bernal, vencedor de 2021; Richard Carapaz, vencedor de 2019 e Nairo Quintana, que venceu há 11 anos.

O vencedor da etapa deste ano recebe 265.668 euros, aproximadamente R$ 1.688.986.

Competição de 2020 (Foto: AFP)

Ranking do Giro d'Italia 2025

Última atualização: 13/05/2025 Posição Nome Equipe Tempo 1º Mads Pedersen LIDL-TREK 11:44:31 2º Primož Roglič RED BULL - BORA - HANSGROHE + 0:07 3º Mathias Vacek LIDL-TREK + 0:14 4º Brandon McNulty UAE TEAM EMIRATES XRG + 0:21 5º Isaac Del Toro UAE TEAM EMIRATES XRG + 0:22 6º Juan Ayuso UAE TEAM EMIRATES XRG + 0:25 7º Max Poole TEAM PICNIC POSTNL + 0:33 8º Antonio Tiberi BAHRAIN VICTORIOUS + 0:34 9º Michael Storer TUDOR PRO CYCLING TEAM + 0:36 10º Giulio Pellizzari RED BULL - BORA - HANSGROHE + 0:40

Agenda do evento de ciclismo

Etapa Data Trajeto Distância Vencedor 1ª 09/05/2025 Durazzo (Durrës) - Tirana (Tiranë) 160 km Mads Pedersen 2ª 10/05/2025 Tirana (Tiranë) - Tirana (Tiranë) TUDOR ITT 13,7 km Joshua Tarling 3ª 11/05/2025 Valona (Vlorë) - Valona (Vlorë) 160 km Mads Pedersen 4ª 13/05/2025 Alberobello (Pietramadre) - Lecce 189 km Casper Van Uden 5ª 14/05/2025 Ceglie Messapica - Matera 151 km - 6ª 15/05/2025 Potenza - Napoli 227 km - 7ª 16/05/2025 Castel di Sangro - Tagliacozzo 168 km - 8ª 17/05/2025 Giulianova - Castelraimondo 197 km - 9ª 18/05/2025 Gubbio - Siena 181 km - 10ª 20/05/2025 Lucca - Pisa TUDOR ITT 28,6 km - 11ª 21/05/2025 Viareggio - Castelnovo ne' Monti 186 km - 12ª 22/05/2025 Modena - Viadana (Oglio-Po) 172 km - 13ª 23/05/2025 Rovigo - Vicenza 180 km - 14ª 24/05/2025 Treviso - Nova Gorica/Gorizia 195 km - 15ª 25/05/2025 Fiume Veneto - Asiago 219 km - 16ª 27/05/2025 Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) 203 km - 17ª 28/05/2025 San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio 155 km - 18ª 29/05/2025 Morbegno - Cesano Maderno 144 km - 19ª 30/05/2025 Biella - Champoluc 166 km - 20ª 31/05/2025 Verrès - Sestriere (Vialattea) 205 km - 21ª 01/06/2025 Roma - Roma 143 km -

Onde assistir ao Giro D'Italia

A transmissão do evento no Brasil é através da DSports, disponível no streaming SKY+.