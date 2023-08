O nome do fisiculturista Chris Bumstead, o CBum, foi parar na "boca do povo" nas últimas semanas devido aos vídeos do influenciador Rodrigo Góes. Em conteúdos bem-humorados, o nutricionista avalia o "shape" de celebridades e usa bordões que fazem sucesso nas redes sociais. Nos vídeos, ele costuma questionar se os famosos julgados "pensam que são o Chris Bumstead, o CBum". Abaixo, o Lance! conta um pouco sobre a carreira do canadense.