Chefe da Mercedes defende Verstappen por uso de palavrão: ‘Não é a pior coisa do mundo’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/09/2024 - 14:22 • Marina Bay (CIN)

A ‘polêmica do palavrão’ instaurada no paddock do GP de Singapura, no último fim de semana, segue rendendo comentários após a 18ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. Max Verstappen, que foi punido pela FIA e terá de cumprir serviço comunitário por dizer que o carro da Red Bull “estava fodido” no Azerbaijão, protestou contra a entidade e passou a responder de forma monossilábica nas coletivas. Depois, ainda reuniu os jornalistas em uma entrevista fora do espaço organizado pela federação. E o chefe da Mercedes, Toto Wolff, evitou criticar o neerlandês.

O austríaco admitiu que não faz bem para a imagem do esporte ter pilotos falando palavrões constantemente pelo rádio, mas diminuiu o peso do termo usado por Verstappen e disse que a Fórmula 1 precisa desses “momentos crus”, se referindo à honestidade em momentos de pressão.

— Acho que há o argumento de que tecer xingamentos e ser rude no rádio é algo que não deveria acontecer. Se for muito ruim, acaba sendo desrespeitoso com quem está do outro lado da linha. As pessoas em casa estão assistindo com suas famílias — explicou o chefe da Mercedes.

— Ainda que a ‘palavra com F’ faça parte de uma linguagem comum hoje em dia, acho que é sempre sobre o contexto e a forma como você diz. Mas queremos ter emoções. Queremos esses momentos crus. Entendemos que os pilotos vão ao extremo, mas se pudermos diminuir um pouco, acho que seria bom — admitiu.

O chefe da escuderia alemã, inclusive, saiu em defesa de Verstappen e disse que não baniria a palavra usada pelo neerlandês. Segundo ele, todos no circo da Fórmula 1 se conhecem devido às viagens constantes ao redor do mundo, e usar o termo em uma entrevista não é tão diferente do que habitualmente se fala fora do ambiente do paddock.

— Mas eu não necessariamente baniria essa palavra. Acho que é como se fala na rua. Há coisas piores do que isso. Somos todos parte de um circo que viaja pelo mundo, conhecemos uns aos outros e não acho que usar a palavra com F em uma coletiva seja a pior coisa do mundo — analisou.

Por fim, Wolff relembrou um momento em que esteve na posição de confronto. No GP de Las Vegas de 2023, o austríaco se irritou com as críticas ao evento após o acidente de Carlos Sainz com um bueiro e disparou contra os jornalistas, em episódio polêmico.

— Foi uma experiência bem agradável. Fred [Vasseur] e eu estávamos lá ao mesmo tempo, e ele estava um pouco mais preocupado. Disse a eles: é a primeira vez, desde a escola, que sou chamado para ver o diretor. Prometo que será a última — finalizou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.