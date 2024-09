McLaren diz que tiraria mais pontos de Verstappen se Piastri “classificasse melhor”







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/09/2024 - 14:01 • Marina Bay (CIN) • Atualizada em 24/09/2024 - 15:03

A McLaren saiu vitoriosa do GP de Singapura após uma performance acachapante por parte de Lando Norris, mas ainda assim a equipe papaia não ficou totalmente satisfeita com o resultado. Afinal, Oscar Piastri teve uma classificação ruim e isso o impediu de brigar com Max Verstappen pelo segundo lugar em Marina Bay. Por isso, o #4 descontou apenas sete pontos do tricampeão na briga pelo Mundial de Pilotos.

Norris foi o grande nome do fim de semana da Fórmula 1 em Singapura. Enquanto se sentiu confortável na pista desde a sexta-feira e conseguiu cravar a pole-position no sábado, Piastri nunca conseguiu se entender com o circuito de rua e não foi além do quinto lugar na sessão que definiu o grid de largada. Na corrida, ainda chegou a perder a posição para Nico Hülkenberg.

Embora tenha conseguido se recuperar para concluir em terceiro, o desempenho de Piastri foi abaixo do esperado. Afinal, Norris conseguiu imprimir um ritmo forte o suficiente para sequer ser incomodado por Verstappen e cruzar a linha de chegada 20s à frente do neerlandês. Apesar de ter valorizado o pódio duplo, Andrea Stella, chefe da McLaren, acredita que era possível conquistar mais.

Oscar Piastri e Lando Norris em Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Além disso, a Ferrari também acabou decepcionando no fim de semana. Na sexta-feira, a equipe italiana dividiu o protagonismo dos treinos livres com Norris. Porém, Charles Leclerc e Carlos Sainz tiveram um Q3 difícil e se classificaram apenas em nono e décimo, respectivamente, ficando fora da briga pelas primeiras posições.

A McLaren chegou a Singapura com a certeza de que Norris poderia descontar mais de sete pontos em relação a Verstappen no campeonato. Porém, viu o neerlandês se valer do tropeço dos rivais para fechar o domingo em segundo. Por isso, Stella admitiu que o resultado em Marina Bay teve um gosto meio amargo.

— Do ponto de vista numérico, é um pouco frustrante porque era possível sair de Singapura descontando mais pontos sobre Max. Acho que a Ferrari poderia ter terminado à frente dele, acho que até o Oscar [Piastri], aprimorando um pouco as voltas de classificação, poderia ter terminado à frente. Mas os aspectos positivos que vêm do ritmo do carro definitivamente superam esse tipo de frustração quando você tem esse ritmo — disse o chefe da McLaren.

— Estamos indo para os próximos seis eventos, três dos quais contam com a corrida sprint. Então, acho que não está em nossas mãos, porque ainda depende de Max. Da mesma forma, o [Mundial] de Construtores, isso está mais em nossas mãos, para ser sincero. Mas acho que saímos potencialmente encorajados e ainda mais otimistas de que o Mundial de Pilotos é possível por causa do desempenho do carro — finalizou o mandatário da McLaren.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.