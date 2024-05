Celtics com a mão na vaga e Thunder empata a série! Veja como estão os playoffs da NBA

Jayson Tatum foi o cestinha dos Celtics (Foto: Brian Babineau/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 01:52 • Dallas (EUA)

Dois duelos aconteceram nesta segunda-feira (13) e com roteiros diferentes, o Boston Celtics venceu mais uma vez o Cleveland Cavaliers e precisa de mais uma vitória para garantir a ida à final de conferência, enquanto o Oklahoma City Thunder venceu o Dallas Mavericks, fora de casa, e empatou a série. Veja como estão os playoffs da NBA!

CLEVELAND CAVALIERS 102 X 109 BOSTON CELTICS 🏀

O Boston Celtics visitou o Cleveland Cavaliers e venceu mais uma vez fora de casa. Com grande destaque para Jayson Tatum, o maior campeão da NBA não teve vida fácil contra os Cavs sem Donovan Mitchell, que ficou de fora por uma lesão na panturrilha. Sem seu principal jogador, os campeões de 2016 fizeram excelente partida com Darius Garland iluminado, mas não o suficiente para a vitória. A série volta para Boston, que precisa de mais uma vitória para garantir vaga na final da Conferência Leste.

DALLAS MAVERICKS 96 X 100 OKLAHOMA CITY THUNDER 🏀

Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder bateu o Dallas Mavericks, fora de casa, e empatou a série. Os Mavs começaram dominando, com muitos rebotes e abriram 14 pontos de vantagem. Mas com uma partida ruim de Luka Dončić, o Thunder voltou melhor para o segundo tempo e começou a diminuir no placar. Perto do minuto final do último período, a estrela de Shai Gilgeous-Alexander brilhou e comandou a virada do OKC, que empata a série e joga em casa a próxima partida.

Na terça-feira (14), terão os confrontos entre New York Knicks (2) x (2) Indiana Pacers e Denver Nuggets (2) x (2) Minnesota Timberwolves.