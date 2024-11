Cbum x Rafael Brandão: por que os dois não se enfrentaram?

O Praga Pro 2024, uma das principais competições de fisiculturismo no mundo, foi realizada neste final de semana, na República Tcheca, sem a presença de Rafael Brandão. O evento culminou na derrota de Chris Bumstead, o CBum, após seis anos e o triunfo de Martin Fitzwater, quarto lugar no último Mr. Olympia.

No entanto, além da surpresa na derrota do canadense, outra coisa chamou atenção dos fãs brasileiros da modalidade: Cbum e Rafael Brandão não se enfrentaram. E claro, o Lance! está aqui para explicar o porque.

Por que Cbum e Rafael Brandão não se enfrentaram?

Rafael Brandão Arnold Ohio 2024 (Foto: Divulgação)

O brasileiro Rafael Brandão é o maior open do Brasil, ele ficou no top 10 do Mr. Olympia 2024. Quando o atleta não era tão consolidado na categoria open, muitos fãs pediram para ele migrar para a Classic Physique, devido ao físico estético dele, comparado ao de Cbum. Então, o confronto entre os dois fisiculturistas era bastante desejado.

No entanto, Rafael não conseguiria bater o peso na Classic. Brandão teria que poder muita massa muscular para se enquadrar na categoria, o que prejudicaria seu físico e não faria sentido, uma vez que o objetivo do brasileiro sempre foi a categoria open. O duelo nunca aconteceu.

Em seguida, Chris Bumstead anunciou a aposentadoria da categoria Classic e a sua confirmação em um show na open, como forma de despedida. Isso foi suficiente para o público pedir a presença de Brandão em Praga. Porém, Rafa estava confirmado no Romenia Pro (realizado semanas antes). O brasileiro ganhou e saiu classificado para o Olympia, que é o seu maior objetivo no momento. Competir em Praga só para enfrentar Cbum seria um 'atraso' na carreira de Rafael. Além disso, o brasileiro realizou uma cirurgia há poucos dias e já vai iniciar a sua preparação para o Mr. Olympia de 2025.

Derrota de Cbum no Praga Pro

Cbum foi derrotado pela primeira vez depois de seis anos, no Praga Pro. Conhecido como “Classic Physique”, anunciou aposentadoria após conquistar seu sexto título do Mr. Olympia no mês passado. A competição deste domingo foi uma forma de despedida do fisiculturista. Chris competiu na categoria Open Bodybuilding, onde não há limite de peso.