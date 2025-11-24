A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a CazéTV como a nova parceira de mídia para a transmissão dos principais torneios de seleções nacionais, cobrindo o período estratégico até 2029. O acordo, fechado com a FIBA (Federação Internacional de Basquete), garante que o público terá acesso irrestrito a todos os jogos das equipes masculina, feminina e de base.

Todas as transmissões serão ao vivo e de graça no canal do YouTube e outras plataformas da CazéTV.

A parceria, confirmada pela CBB, tem início imediato. A Seleção Brasileira Masculina estreia sua jornada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete no dia 27 de novembro, às 20h10, contra o Chile.

Caze TV transmitirá todo o basquete brasileiro (Foto: Divulgação / CBB)

O público também poderá acompanhar:

Copa do Mundo de Basquete Masculino 2027 e suas Eliminatórias

Copa do Mundo de Basquete Feminino 2026

Pré-Olímpicos Masculino e Feminino para as Olimpíadas de 2028

Copa América de Basquete Masculino 2029

Copa América de Basquete Feminino 2027 e 2029

A transmissão do Eurobasket 2029 (campeonato europeu de seleções) também está inclusa no pacote

Além das Seleções Principais, o acordo prioriza o futuro da modalidade, incluindo os torneios de categorias de base, essenciais para o desenvolvimento dos futuros talentos:

Copas do Mundo Sub-19 Masculina e Feminina (2027 e 2029)

Copas do Mundo Sub-17 Masculina e Feminina (2026 e 2028)

CazéTV supera Globo e Disney e transmitirá a Copa Davis

A CazéTV anunciou a compra dos direitos de transmissão da Copa Davis, o mais importante torneio de nações do tênis masculino. O acordo, válido já para as próximas duas edições, representa um marco para o canal. O anúncio, foi estrelado pela principal promessa do tênis brasileiro, João Fonseca.

A notícia representa uma mudança significativa no cenário das transmissões de tênis no Brasil, que nos últimos anos teve a Copa Davis exibida em canais por assinatura. Com a chegada da CazéTV, a expectativa é de um alcance muito maior.

O acordo, com duração de dois anos, reforça a aposta do canal na nova e talentosa geração do tênis nacional. A escolha de João Fonseca para ser o rosto do anúncio não foi por acaso: a presença do jovem astro, em ascensão meteórica no circuito, é o principal pilar da CazéTV para popularizar ainda mais a "Copa do Mundo do Tênis" e atrair um novo público para a modalidade.