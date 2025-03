Thiago Wild x Alexandre Müller: confira onde assistir e horário de Indian Wells

Thiago Wild irá encarar e Alexandre Muller pela primeira fase do Masters de Indian Wells, nesta quarta-feira (5), não antes das 16h (de Brasília), na quadra 5 do Tennis Garden. O brasileiro tem duelo complicado com o francês, que vem de grande desempenho no Rio Open. O torneio tem a transmissão dos canais ESPN e do Disney+ para o Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Thiago Wild fará o primeiro jogo da quadra 5 contra o vice-campeão do Rio Open, o francês Alexandre Muller, 44º do ranking da ATP. Será o segundo jogo entre os dois com o francês tendo vencido no saibro do Challenger de Tampere, na Finlândia, em 2018.

Muller vem em um bom começo do ano. Além da final no Rio Open foi campeão do ATP 250 de Hong Kong. Wild defende terceira rodada mais o qualy e precisa de um bom resultado para evitar a saída do top 100 na semana.

FICHA TÉCNICA

Thiago Wild x Alexandre Muller

Masters 1000 de Indian Wells - Fase de 128

📆 Data: 4 de março de 2025

🕐 Horário: 7h (de Brasília)

🌎 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)