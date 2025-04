Carlos Alcaraz bate Minaur e vai à semifinal do ATP de Barcelona

Com apoio do público, Carlos Alcaraz precisou de 1h37 para vencer o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e se classificar para a semifinal do ATP de Barcelona. O espanhol, agora, aguarda pelo vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas e o francês Arthur Fils.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo

Em partida tática e de longos pontos, Alcaraz teve a primeira chance de quebra, mas foi quebrado no 3º game. Ele chegou a estar perdendo o set em 3/2, devolveu a quebra no 6º game e ali seguiu trocando quebras até o 8º. Com a igualdade no placar, os tenistas seguiram com estratégia de pressão, e o espanhol arriscou encurtar trocas e fechou a parcial com quebra.

No set seguinte, o jogo seguiu equilibrado, com os tenistas vencendo pontos nos games de saque do rival, mas a quebra veio no 6º game para Alcaraz que abriu 5/2 e administrou.

continua após a publicidade

Hugo Calderano brilha e vai à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

- Comecei o saque muito mal, estava com um pouco de dificuldade a nível mental. Foram só os primeiros games com o meu saque, depois acho que melhorei bastante, me acalmei e voltei a pensar positivo. O Alex começou forte, jogando agressivamente, e o primeiro set foi bem equilibrado - disse Alcaraz, ao fim do jogo em Barcelona.

Campeão em 2022 e 2023, Carlos Alcaraz não participou do ATP Barcelona em 2024 devido à lesão. O jovem espanhol perdeu apenas um jogo em toda a sua carreira nas quadras de Barcelona.