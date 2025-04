O alemão Alexander Zverev, 3º da ATP, conseguiu frear o ímpeto do holandês Tallon Griekspoor, 37º , e evitar uma segunda derrota consecutiva ao rival para se garantir na semifinal do ATP 500 de Munique, na Alemanha.

A exemplo da derrota para Griekspoor há algumas semanas no Masters de Indian Wells, Zverev batalhou por mais de 3h, mas desta vez conseguiu virar o placar em 6/7 (6-8) 7/6 (7-2) 6/4 tendo convertido cinco aces a dois do holandês, que cometeu 48 erros não-forçados a 35 do alemão, que disparou o mesmo número de bolas vencedoras de Zverev, 37.

O holandês que perdeu seis dos oito encontros anteriores com Zverev entrou em quadra com a confiança de ter salvo match-points do rival no duelo em Indian Wells e sobreviver a uma batalha de 3h. "Foi o melhor jogo que eu joguei. Senti que foi uma partida mental, uma partida física. Jogamos mais de 3 horas, mas eu definitivamente fiquei super orgulhoso de mim, de como me saí mentalmente", relembrou Griekspoor antes do duelo desta sexta-feira.

Em Munique, como nos duelos anteriores o jogo foi muito equilibrado e mental. Na primeira etapa, não houve quebras e a disputa foi para o tiebreak, que foi definido em mini-quebra no último ponto e partiu confiante.

Já na segunda etapa, Griekspoor saiu quebrando o alemão, abriu 2/0 e administrou até sacar para o jogo no 10º game e foi quebra. Com tudo igual, os tenistas levaram a disputa para um novo tiebreak. Ali, Zverev trabalhou com muita solidez com forehand, se impôs nas devoluções e dominou.

No set decisivo, Zverev mostrou-se decidido a virar o jogo, resistiu e salvou quatro beakpoints no 4º game e firme com forehand nas paralelas chegou a quebra no 7º game e foi administrando. Griekspoor ainda resistiu e salvou três match-points quando sacava no 9° game e viu o alemão fechar a partida.

Zverev venceu no ATP 500 em Munique (Foto: Divulgação/ATP Tour)

Esta é a primeira semifinal de Zverev desde o Australian Open, onde foi vice-campeão.

