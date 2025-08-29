Astros da NBA? Conheça elenco dos EUA, rival do Brasil na AmeriCup
Brasil jogará contra os Estados Unidos pela semifinal da AmeriCup
A Seleção Brasileira de Basquete masculino encara os Estados Unidos neste sábado, às 21h (de Brasília), pela semifinal da AmeriCup 2025. O confronto em Manágua, na Nicarágua, é uma revanche crucial para o Brasil contra o algoz da primeira fase que conta com ex-jogadores da NBA.
A derrota por 90 a 78 na última terça-feira ainda tem gosto amargo para os brasileiros. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Stephen Silas, ex-Houston Rockets na NBA, impôs sua força com um elenco que, embora alternativo, transborda experiência. A mescla de veteranos da principal liga do mundo com destaques da G-League e de ligas europeias se provou um desafio tático e físico para o Brasil.
EUA conta com ex-jogadores da NBA
Para buscar a vaga na decisão, o Brasil precisará neutralizar um arsenal versátil e perigoso. O principal nome ofensivo dos EUA tem sido o ala-armador Langston Galloway, veterano com mais de 450 jogos na NBA por equipes como New York Knicks e Detroit Pistons. Sua precisão no perímetro foi um dos fatores que desequilibrou o primeiro confronto
A organização em quadra passa pelas mãos de Jerian Grant, armador com passagens por Chicago Bulls e Orlando Magic. Eleito MVP da EuroCup em 2023, Grant oferece a visão de jogo e o controle que ditam o ritmo americano. No garrafão, a força fica por conta de nomes como Tyler Cavanaugh (ex-Atlanta Hawks) e Zach Auguste, pivô com sólida carreira na Europa. A capacidade atlética de Jahmi'us Ramsey, ex-Sacramento Kings, completa o leque de ameaças que a defesa brasileira terá de conter.
Convocados do Brasil
Caio Pacheco - Coruña-ESP
Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
Alexey Borges - Flamengo
Georginho de Paula - SESI Franca
Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
Reynan Gabriel - Pinheiros
Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
Gui Deodato - Flamengo
Kevin Crescenzi - Brasília
Mãozinha Pereira - Free Agent
Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
Lucas Dias - SESI Franca
Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
Ruan Miranda - Flamengo
Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)
