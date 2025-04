Atual campeã do Rio Open, em fevereiro, a dupla brasileira Marcelo Melo e Rafael Matos está na Alemanha. Nesta quarta-feira (16), o mineiro e o gaúcho estreiam no ATP 500 de Munique, na temporada europeia no saibro. Os adversários serão os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que receberam wild card, em jogo por volta das 9 horas (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Após os treinos aqui na Alemanha, foco nessa estreia no ATP 500 - disse o experiente Melo, de 41 anos, ex-número 1 do mundo nas duplas e atual 42º.

Na edição 2025, Melo fará sua sexta participação em Munique. O mineiro iniciou a gira no saibro europeu no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, jogando com o alemão Alexander Zverev.

continua após a publicidade

É a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

No Rio Open, dupla brasileira fez história

São 648 vitórias de Melo na carreira - soma oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 42ª colocação, com 1.985 pontos. Matos é o atual 31 do mundo, com 2.472.

continua após a publicidade

Ex-27 do mundo e atual 31, Matos, por sua vez, aos 29 anos, soma 118 vitórias, 87 derrotas e 10 títulos como profissional, o mais recente, justamente, ao lado de Melo, no Rio Open.

Na campanha no Jockey Club, o cobiçado troféu veio com vitória sobre os espanhóis Peblo Martinez e Jaume Munar, por 6/2 e 7/5 (vídeo abaixo).

Em 2024, o tenista gaúcho se tornou o primeiro anfitrião campeão (em simples ou duplas) do Rio Open. Na ocasiaõ, ele jogou ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.