Venceu todas as quatro lutas desde sua estreia no MMA.

O brasileiro Mahamed Aly trocou o quimono pelas luvas de quatro onças e agora busca repetir o sucesso do jiu-jitsu no UFC. Nesta terça-feira, ele terá a oportunidade de assinar com a organização caso vença e tenha performance impressionante no Contender Series, diante de Iwo Baraniewski, da Polônia.

Campeão mundial de jiu-jitsu em 2018, Aly já treinou com grandes nomes do MMA brasileiro no passado, como Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Anderson Silva, entre outros. Porém, sua estreia nas artes marciais mistas veio apenas no início do ano passado.

Desde então, Mahamed Aly conquistou quatro vitórias em quatro lutas, o que lhe garantiu a oportunidade de lutar no Contender Series, um evento que busca novos talentos para o UFC.

O mais impressionante sobre a trajetória de Mahamed no MMA até agora é o fato de que ele não finalizou nenhum de seus oponentes. Faixa-preta legítimo de Lloyd Irvin, o brasileiro ganhou as três primeiras lutas por nocaute e a última por decisão, mostrando bastante versatilidade.

Mackson Lee também busca vaga no UFC

Mackson Lee treina com o lendário Cristiano Marcello (Foto: Reprodução Instagram Mackson Lee)

Outro representante do MMA brasileiro na edição desta terça-feira no Contender Series é Mackson Lee. Representante da academia CM System, em Curitiba, e treinando com o mestre Cristiano Marcello, Lee enfrenta Hecher Sosa da Espanha no peso galo.

O duelo tem sido anunciado como um dos melhores dessa temporada, já que os dois têm carteis muito bons e são tidos como grandes promessas. Sosa tem 13 vitórias e apenas uma derrota, enquanto o brasileiro Mackson Lee está invicto com nove vitórias em nove lutas profissionais.

CARD CONTENDER SERIES - 16 de Setembro

Local: Las Vegas, EUA

Horário: 21h

Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)

Peso galo: Mackson Lee (BRA) x Hecher Sosa (ESP)

Peso meio-pesado: Iwo Baraniewski (POL) x Mahamed Aly (BRA)

Peso leve: Tommy Gantt (EUA) x Adam Livingston (EUA)

Peso médio: In Soo Hwang (COR) x Paddy McCorry (IRL)

Peso galo: Cody Chovancek (CAN) x Raphael Uchegbu (GBR)