Campeão da NBA abre o jogo e revela o desejo de treinar a Seleção Brasileira

Tiago Splitter foi campeão da NBA com os Spurs (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/05/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Tiago Splitter, brasileiro campeão da NBA com o San Antonio Spurs e atual auxiliar do Houston Rockets, falou, em entrevista ao jornal Estadão, sobre treinar a Seleção Brasileira em alguma oportunidade. O profissional também explicou os motivos para não haver tantos compatriotas na principal liga de basquete do mundo.

- Não só no Brasil, mas em todos os países existem alguns ciclos. Por exemplo, a gente teve uma geração com nove jogadores na NBA. Agora, a gente tem menos, mas vem uma boa safra pela frente, que eles possam demonstrar seu talento e encontrar um espaço na NBA. Mas, realmente, está cada vez mais difícil, até porque muitos países no mundo inteiro já estão com muita qualidade, com muito desenvolvimento de jovens jogadores, mas o Brasil continua bem, com grandes atletas - destacou Splitter.

Atualmente, a liga mais forte do mundo tem apenas dois jogadores. Um deles é Gui Santos, de 21 anos e que está no Golden State Warriors. O atleta vem ganhando espaço nas equipes de rotação do Dubs e briga cada vez mais para ter mais oportunidades na franquia.

Além dele, Mãozinha Pereira participou de sete partidas pelo Memphis Grizzlies após se destacar no Mexico City Capitanes, equipe que disputa a G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. O profissional, que atualmente trabalha como assistente técnico, também ressaltou a vontade que tem de treinar, em algum dia, a Seleção Brasileira.

- Todo o auxiliar tem esse objetivo de um dia ser treinador e, claro, ser técnico da Seleção Brasileira. Eu acho que tem que analisar o passo a passo, agora sou auxiliar e isso já é importantíssimo pra mim. Se vier a oportunidade um dia, óbvio que será bem-vinda - acrescentou.

(Foto: Kevin C. Cox/AFP)