Neste domingo (26), o Lance! transmite ao vivo e com imagens os jogos da semifinal e da final do Circuito Estadual de Padel. As disputas começam às 9h (de Brasília) e vão até às 18h. A competição acontece na Arena Padel RJ, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. ➡️ Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance!

Para o primeiro fim de semana do torneio, que começou sexta (24) e vai até domingo (26), 39 duplas estão confirmadas. O segundo fim de semana (31/10 a 02/11) receberá as 53 duplas restantes, completando o grande número de inscritos da etapa.

Uma particularidade desta etapa muda o cenário da competição: tanto no masculino quanto no feminino, não houve número suficiente de inscritos para fechar a chave da 2ª categoria.

Com isso, a 3ª categoria passa a ser a principal chave da competição valendo pontos para o ranking. A disputa promete ser acirrada, já que o título em cada categoria garante 800 pontos cruciais para cada atleta da dupla campeã no ranking estadual. A categorização segue os padrões da COBRAPA (Confederação Brasileira de Padel), alinhando o nível dos atletas do Rio ao cenário nacional.

Circuito Estadual de Padel (Foto: Reprodução)

Categoria Open é a atração principal do Circuito Estadual de Padel

Apesar da 3ª categoria concentrar a briga pelos pontos, o nível técnico mais elevado estará na Categoria Open.

Esta chave especial reunirá os melhores atletas do Rio de Janeiro em disputas de altíssimo nível. Embora seja a grande atração para o público, a Categoria Open funciona como um "desafio de elite" e não soma pontos para os rankings estadual ou nacional, permitindo que os principais nomes do estado joguem sem a pressão do ranking.

As demais categorias em disputa vão da 4ª até a 7ª (iniciantes), garantindo jogos para todos os níveis de praticantes.