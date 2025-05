Campeã em Paris participa de treinamentos no CT paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro realiza, nesta semana, uma fase de treinamentos do atletismo, em preparação aos principais compromissos da temporada. Com a campeã olímpica Jerusa Geber, foram convocados 32 atletas das modalidades de velocidade, salto, fundo, lançamento, petra e cadeira para as atividades, que acontecem até sábado, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Campeã olímpica, Bia Souza revela ‘ritual’ antes de competir

A semana de treinamentos conta com a participação de grandes nomes do esporte brasileiro. É o caso da velocista Jerusa Geber, medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 nos 100m e nos 200m da classe T11 (deficiência visual).

- A semana está sendo bastante produtiva aqui no CT. Os testes realizados ao longo desses dias integrados aos treinos têm como objetivo potencializar nossa performance nas competições deste ano - disse a campeã olímpica.

continua após a publicidade

Outros medalhistas olímpicos em Paris 2024 convocados para os treinamentos são Zileide Cassiano, prata no salto em distância da classe T20 (deficiência intelectual), o gaúcho Aser Ramos, prata no salto em distância da classe T36 (paralisados cerebrais), o saltador Mateus Evangelista, bronze no salto em distância na classe T37 (paralisados cerebrais), e o paulista Thomaz Ruan, bronze nos 400m na classe T47 (deficiência nos membros superiores).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A principal competição prevista no calendário do atletismo paralímpico em 2025 é o Mundial, que acontece em Nova Déli, na Índia, de 26 de setembro a 5 de outubro.

continua após a publicidade

Atletismo é a modalidade que mais trouxe medalhas nos Jogos Paralímpicos (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Brasil nos Jogos Paralímpicos

O Brasil é uma potência nos esportes paralímpicos e fez sua melhor campanha em Jogos Paralímpicos na edição de Paris, em 2024, quando foi top 5 no quadro de medalhas pela primeira vez, com 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. A última edição também teve a maior delegação brasileira em Jogos Paralímpicos, com 280 atletas no total.

O atletismo é a modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos, com 170 medalhas na história da competição. Somando os pódios das provas nas pistas e no campo, foram 48 de ouro, 70 de prata e 52 de bronze.