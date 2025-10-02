Calderano e Bruna Takahashi nas semis do China Smash; horário e onde assistir

Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram à semifinal de duplas mistas do China Smash, torneio de elite do tênis de mesa em Pequim. A dupla brasileira superou os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao na quarta-feira (1) e se tornou a única representação não chinesa entre os semifinalistas da competição.

A semifinal contra os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões mundiais, está marcada para esta quinta-feira (2), às 7h50 no horário de Brasília. O confronto representa um grande desafio para os brasileiros, que enfrentarão os favoritos ao título em seu país de origem.

HUGO CALDERANO - BRUNA TAKAHASHI X WANG CHUQIN - SUN YINGSHA

SEMIFINAL DE DUPLAS MISTAS - CHINA SMASH

🏟️ Local: Pequim, na China

🎾 Fase: Semifinal

🕰️ Dia e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 9h55 (de Brasília)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.

A dupla no Smash

O China Smash possui status equivalente a um Grand Slam do tênis, com premiação de 2.000 pontos no ranking mundial para os campeões, mesmo valor atribuído em Mundiais e Jogos Olímpicos. A competição integra a série de torneios de maior prestígio da modalidade.

Com a vitória nas quartas de final, a dupla brasileira garantiu 2.610 pontos e subiu para a sétima posição no ranking mundial de duplas mistas. Calderano, atual número 3 do mundo no ranking individual masculino, e Takahashi, 18ª colocada na classificação feminina, têm mostrado evolução constante nas competições internacionais.

continua após a publicidade

Os brasileiros, que também mantêm relacionamento amoroso fora das quadras, alcançaram seu melhor resultado como parceria no circuito mundial com esta classificação. O desempenho no torneio chinês representa um marco significativo para o tênis de mesa brasileiro no cenário internacional.

A presença da dupla brasileira entre os quatro melhores do torneio demonstra a capacidade dos atletas nacionais de competir em alto nível contra as principais potências da modalidade, especialmente considerando o domínio tradicional da China no tênis de mesa mundial.

Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano avança às quartas

Hugo Calderano, terceiro colocado no ranking mundial de tênis de mesa, venceu o chinês Zhou Qihao nas oitavas de final do China Smash 2025. O brasileiro conquistou a vitória por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (2), em Pequim, com parciais de 14-12, 12-10 e 11-7.

Esta foi a terceira vitória de Calderano na competição. Na primeira rodada, ele superou o japonês Shinozuka Hiroto por 3 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-6, 11-5 e 11-8. Na fase seguinte, venceu o francês Simon Gauzy também por 3 a 1, com placar de 11-8, 10-12, 11-5 e 11-7.

Nas quartas de final, o brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o chinês Xiang Peng e o francês Flavien Coton.