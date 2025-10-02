Calderano e Bruna Takahashi nas semis do China Smash; horário e onde assistir
Dupla têm pela frente os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram à semifinal de duplas mistas do China Smash, torneio de elite do tênis de mesa em Pequim. A dupla brasileira superou os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao na quarta-feira (1) e se tornou a única representação não chinesa entre os semifinalistas da competição.
A semifinal contra os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões mundiais, está marcada para esta quinta-feira (2), às 7h50 no horário de Brasília. O confronto representa um grande desafio para os brasileiros, que enfrentarão os favoritos ao título em seu país de origem.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
HUGO CALDERANO - BRUNA TAKAHASHI X WANG CHUQIN - SUN YINGSHA
SEMIFINAL DE DUPLAS MISTAS - CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: Semifinal
🕰️ Dia e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 9h55 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.
▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video
▶️Clique aqui para assistir no Sportv
A dupla no Smash
O China Smash possui status equivalente a um Grand Slam do tênis, com premiação de 2.000 pontos no ranking mundial para os campeões, mesmo valor atribuído em Mundiais e Jogos Olímpicos. A competição integra a série de torneios de maior prestígio da modalidade.
Com a vitória nas quartas de final, a dupla brasileira garantiu 2.610 pontos e subiu para a sétima posição no ranking mundial de duplas mistas. Calderano, atual número 3 do mundo no ranking individual masculino, e Takahashi, 18ª colocada na classificação feminina, têm mostrado evolução constante nas competições internacionais.
Os brasileiros, que também mantêm relacionamento amoroso fora das quadras, alcançaram seu melhor resultado como parceria no circuito mundial com esta classificação. O desempenho no torneio chinês representa um marco significativo para o tênis de mesa brasileiro no cenário internacional.
A presença da dupla brasileira entre os quatro melhores do torneio demonstra a capacidade dos atletas nacionais de competir em alto nível contra as principais potências da modalidade, especialmente considerando o domínio tradicional da China no tênis de mesa mundial.
Hugo Calderano avança às quartas
Hugo Calderano, terceiro colocado no ranking mundial de tênis de mesa, venceu o chinês Zhou Qihao nas oitavas de final do China Smash 2025. O brasileiro conquistou a vitória por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (2), em Pequim, com parciais de 14-12, 12-10 e 11-7.
Esta foi a terceira vitória de Calderano na competição. Na primeira rodada, ele superou o japonês Shinozuka Hiroto por 3 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-6, 11-5 e 11-8. Na fase seguinte, venceu o francês Simon Gauzy também por 3 a 1, com placar de 11-8, 10-12, 11-5 e 11-7.
Nas quartas de final, o brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o chinês Xiang Peng e o francês Flavien Coton.
- Matéria
- Mais Notícias