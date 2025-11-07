menu hamburguer
Mais Esportes

Bruna Takahashi é eliminada do WTT de Frankfut em jogo de oscilações

Brasileira fechou a temporada no circuito mundial nesta sexta-feira (7)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
10:22
Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)
imagem cameraBruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)
A mesa-tenista Bruna Takahashi não conseguiu a vaga para as quartas de final do WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta sexta-feira (7). Em uma atuação marcada por altos e baixos, a brasileira perdeu para a egípcia Hana Goda, número 26 do ranking, por 3 sets a 2, em parciais de 8/11, 12/10, 8/11, 11/6 e 11/8. Veja com o Lance! como foi o jogo.

Como foi o jogo?

Bruna Takahashi começou com o saque ao seu lado e abriu vantagem de 4 a 1. Em uma atuação de altos e baixos, a brasileira não conseguiu segurar as tiradas de Hana Goda, apesar de contar com uma maior explosão. O placar continuou acirrado, mas a virada da adversária chegou no 7 a 6 e, mesmo que o empate tenha sido alcançado novamente, Takahashi não foi capaz de assumir a frente até o fim do primeiro set. O placar ficou em 11 a 8.

Na parcial seguinte, Goda foi a primeira a pontuar e abrir o placar com o saque. Assim como Takahashi no set inicial, a egípcia também sofreu com a inconsistência e viu a virada acontecer sem conseguir uma reação sólida. O rally parecia ser aliado de Bruna, principalmente por sua força e experiência e, assim, confirmou o segundo set ao virar o set point de Hana. O placar ficou em 12 a 10.

O terceiro set se manteve acirrado desde os primeiros pontos, em uma sequência de "revezamentos" até Takahashi conseguir dois pontos seguidos para abrir 6 a 5, mas logo Goda empatou novamente. Um erro de cada voltou a igualar a parcial. Cada detalhe fazia a diferença no resultado, e foi um erro no saque de Bruna que deu a vantagem e set point para a adversária, que confirmou logo em seguida com novo erro da brasileira. O placar ficou em

Em busca de empatar o placar geral, Bruna precisou forçar seu jogo desde o início, e a vantagem foi concretizada com certa tranquilidade. Os erros não forçados, no entanto, voltaram a atrapalhar a brasileira na partida. A egípcia ficou perto de igualar, mas uma bela paralela deixou Takahashi com dois pontos de vantagem novamente. A parcial foi fechada em uma sequência impressionante de fortes serviços para o Brasil. O placar ficou em 11 a 8.

O set decisivo começou com Goda abrindo o placar, mas não demorou para a brasileira tomar a frente. Mais uma vez, os empates eram constantes no início da parcial. Takahashi foi a primeira a abrir dois de diferença, e Hada respondeu ao igualar e garantir a virada confortável com erros de Bruna. O saque impressionante deu o match point para a egícia com placar em 10 a 5. A brasileira conseguiu anotar mais três pontos, mas uma bola na rede confirmou a vitória de Hana Goda.

Bruna Takahashi no circuito mundial de tênis de mesa

Top-20 do mundo e brasileira com melhor ranqueamento, Bruna Takahashi estreou com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta quarta-feira (5). Em jogo equilibrado, Bruna Takahashi venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2 e garante a classificação para as oitavas de final.

➡️ Calderano afasta 'zica' e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança

Além da mesa-tenista, Hugo Calderano também venceu o primeiro duelo no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, o brasileiro enfrentou o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Divulgação/WTT)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

circulo com pontos dentroTudo sobre

