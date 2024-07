Bronny James tem um plano contratual envolvendo o Los Angeles Lakers

Bronny James foi draftado na 55ª escolha geral do Draft da NBA (Foto: Juan Ocampo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/07/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Em um movimento altamente antecipado, Bronny James, selecionado como o 55º pick no Draft da NBA de 2024, assinou um contrato de múltiplos anos garantido com o Los Angeles Lakers. Essa decisão marca um momento histórico no basquete, prometendo a união de Bronny com seu pai, LeBron James, na temporada de 2024-25.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao contrário do usual para escolhas de segunda rodada, o contrato de Bronny é totalmente garantido, um indicativo não apenas de sua habilidade promissora, mas também do poder de negociação de seu agente, Rich Paul. Normalmente, jogadores selecionados nas rodadas mais tardias precisam provar seu valor na Liga de Verão da NBA e nos acampamentos de treinamento, lutando por um contrato dual.

➡️ É oficial: LeBron James define destino na NBA

No entanto, Rich Paul, um nome reconhecido por suas habilidades de negociação, garantiu que Bronny não seguiria esse caminho convencional. Em declarações recentes, ele deixou claro que um contrato dual não estava nos planos para Bronny, uma estratégia que Paul também utilizou eficazmente no passado com outros atletas.

A garantia de um contrato direto com os Lakers coloca Bronny James em uma posição privilegiada, evitando as incertezas que muitos jogadores enfrentam após o draft. Isso não só solidifica seu lugar na equipe como também estabelece uma base firme para o desenvolvimento de sua carreira profissional ao lado de um dos maiores jogadores de todos os tempos, seu pai, LeBron James.

Apesar de uma temporada de estreia na universidade com estatísticas modestas, com médias de 4.8 pontos, 2.8 rebotes e 2.1 assistências por jogo, Bronny mostrou flashes de brilhantismo que justificam sua escolha e subsequente contrato. Sua melhor performance veio em um jogo contra a Oregon State, onde ele registrou 15 pontos. Com tempo e orientação adequados, espera-se que Bronny desenvolva ainda mais seu jogo sob a tutela dos Lakers e a influência de seu pai.

(Foto: Juan Ocampo / AFP)

A união de Bronny e LeBron James no mesmo time não é apenas uma conquista pessoal para eles, mas também um marco na história da NBA. Eles serão o primeiro duo de pai e filho a jogar juntos na liga, um fato que certamente atrairá a atenção de fãs ao redor do mundo e possivelmente influenciará futuras gerações de jogadores.

Além do aspecto esportivo, esse evento destaca aspectos mais profundos da relação familiar e sua dinâmica dentro do esporte profissional. Enquanto a próxima temporada se aproxima, os olhos do mundo estarão voltados para ver como essa parceria se desdobra dentro da quadra. Os espectadores terão não apenas o prazer de assistir a jogadas espetaculares, mas também testemunhar um momento único de interação familiar no esporte de alto nível.