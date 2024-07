É oficial: LeBron James define destino na NBA

LeBron James foi campeão pelo Lakers na temporada 2019/20 (Foto: Jared C. Tilton/AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/07/2024 - 10:48 • Los Angeles (EUA)

LeBron James deu fim à principal novela dos bastidores da NBA e decidiu fechar um novo contrato com o Los Angeles Lakers nesta quarta-feira (3). O novo acordo assinado é válido por dois anos no valor de US$ 104 milhões (cerca de R$583 milhões), conforme reportado por Shams Charania, do The Athletic.

De acordo com o renomado jornalista Adrian Wojnarowski da ESPN americana, o contrato inclui uma opção de jogador para a segunda temporada e uma cláusula contra trocas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LeBron James tomou decisão no último sábado

No sábado (29), LeBron optou por não exercer sua opção de renovação automática com os Lakers, que estava avaliada em US$ 51,4 milhões (em torno de R$288 milhões). Esta decisão era esperada e indicava a intenção do jogador em renovar com a franquia.

No mesmo sábado, Chris Haynes da TNT Sports e do Bleacher Report havia sugerido que LeBron poderia aceitar um contrato de valor reduzido para permitir aos Lakers mais flexibilidade na folha salarial. Isso possibilitaria a utilização da "mid-level exception" máxima, que poderia chegar a até US$ 12,9 milhões (R$ R$72,3 milhões) para reforçar o elenco na "free agency". No entanto, a franquia não conseguiu fechar acordo com nenhum jogador nestas condições. Por isso, o "King" resolveu assinar o contrato pelo valor máximo possível.

LeBron James se tornou o maior pontuador da história da NBA (Foto: AFP)

Mesmo aos 39 anos, LeBron James continua a mostrar um alto desempenho na NBA. Na última temporada regular, o ala teve médias de 25,7 pontos, 8,3 assistências e 7,3 rebotes por jogo em 71 partidas disputadas. Além disso, ele também registrou a melhor marca da carreira nos arremessos de três pontos, com um aproveitamento de 41%.