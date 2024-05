Bronny James recusa convites e dá sinais dos times que gostaria de atuar na NBA

Bronny James teve médias de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências (Foto: CHRISTIAN PETERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/05/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, Bronny James, recente egresso da Universidade da Califórnia do Sul (USC), tem sido foco de atenções no mundo do basquete. Com uma média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em sua última temporada universitária, sua trajetória como jogador não é de destacar-se estatisticamente. No entanto, a verdadeira notícia gira em torno do interesse crescente e específico de Bronny em ingressar em certos times da NBA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jovem atleta, filho do megastar LeBron James, parece inclinado a seguir para Los Angeles Lakers ou Phoenix Suns, com um forte desejo de jogar ao lado do pai. Essa possibilidade ganha ainda mais peso com LeBron James indicando não estar distante de se tornar agente livre, e possivelmente considerando juntar-se ao filho, seja em Los Angeles ou em Phoenix.

➡️ Com show de Anthony Edwards, Wolves vence Mavericks e segue vivo na NBA

A escolha de Bronny por limitar suas experiências nos treinos pré-Draft a apenas essas duas equipes gera especulações sobre estratégias pessoais e profissionais. É comum que novos talentos participem de uma ampla gama de treinamentos com várias equipes, mas Bronny opta por um caminho mais restrito, talvez sinalizando um acordo potencial com o pai.

Os Suns, que já contam com estrelas como Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, enfrentam problemas de espaço cap. Isso poderia impedir teoricamente a chegada de LeBron, mas uma possibilidade seria LeBron optar pelo salário mínimo de veterano, o que seria um grande sacrifício financeiro, mas potencialmente recompensador em termos de legado e dinâmica familiar.

Apesar da nogeável expectativa em torno de seus números na liga universitária, Bronny poderia ser uma escolha tática mais do que técnica para os teams da NBA. Seu poder de atrair LeBron em free agency poderia ser um trunfo estratégico para qualquer equipe que o escolha, não apenas traduzindo-se em resultados dentro da quadra, mas também fora dela, no marketing e vendas de ingressos.

(Foto: Quinn Harris/AFP)

A decisão de Bronny e o subsequente movimento de LeBron são ansiosamente aguardados no mundo esportivo, prometendo agitar o mercado da NBA nas próximas semanas. O que está claro é que, seja vestindo a camisa dos Lakers ou dos Suns, a parceria de pai e filho é um tema de vasto interesse, não só pelo talento, mas pela história que promete criar.

Portanto, enquanto aguardamos as desenvolturas deste intrigante drama esportivo, uma coisa é certa: o nome James continuará a ser uma das narrativas dominantes da offseason da NBA, encapsulando não só o espírito esportivo, mas também pessoal e familiar no basquete profissional.