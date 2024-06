Bronny James faz treinamento no Los Angeles Lakers de Lebron James

Bronny James conversa com o pai, LeBron James (Foto: Alex Bierens / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/06/2024 - 15:54 • Los Angeles (EUA)

Bronny James, filho de Lebron James, iniciou os treinamentos com o Los Angeles Lakers. A atividade ocorreu na última quinta-feira (13) e não teve a presença da imprensa. O prospecto se prepara para participar do draft da NBA, nos dias 26 e 27 de junho. A informação é de Dan Woike, do “Los Angeles Times”.

- Bronny James treinou nos Lakers na quinta, segundo pessoas com conhecimento da situação e que não têm autorização para falar publicamente. O atleticismo, o potencial defensivo e os arremessos de James no Draft Combine de Chicago certamente interessaram os Lakers, que podem fazer história colocando-o ao lado de seu pai, LeBron James, caso ele retorne ao time na free agency - escreveu o jornalista.

Apesar de Bronny ser frequentemente ligado ao time roxo e amarelo, o jornalista Adrian Wojnarowski, da “ESPN”, afirmou que a franquia não pensa no jovem como escolha de primeira rodada.

- Os Lakers, no meu entendimento, não estão considerando Bronny com a escolha]número 17. Não há razão para pegá-lo na 17. Se o quiserem mais cedo que a 55 (escolha de segunda rodada dos Lakers), poderiam tentar subir algumas posições, mas não se pode desperdiçar nenhum valor - destacou o Insider.

Além dos angelinos, o jovem James também deve fazer um treino com o Phoenix Suns. Ao total, segundo Shams Charania, do The Athletic, o armador teve mais de dez convites para participar de atividades com franquias da NBA.

Em um primeiro momento, a prioridade do jogador era apenas as duas equipes citadas acima. Por outro lado, recentemente, veio à tona de que Bronny estaria considerando os demais convites.