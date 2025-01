Bronny James é ovacionado pela torcida do Lakers aos gritos de: ‘MVP’

Virada de chave em Los Angeles. O jovem Bronny James voltou a marcar pontos, na partida entre Los Angeles Lakers e Washington Wizards, realizada na quinta-feira (30). O filho de LeBron James contribuiu para vitória do time por 134 a 96, na Capital One Arena, pela NBA.

Após a partida, Bronny saiu ovacionado pelos torcedores visitantes, com gritos de: “MVP”. Foram cinco pontos na partida, o recorde da carreira do atleta, que não pontuava há 85 dias, desde quando passou a atuar também pelo South Bay Lakers, na G-League.

O bom desempenho, inclusive, também agradou ao pai, LeBron James. O astro da franquia demonstrou felicidade ao ver o filho voltar a marcar pontos. Além disso, o camisa 23 também foi peça importante no triunfo e terminou a noite com um duplo-duplo de 24 pontos e 11 assistências.

Outro destaque foi Rui Hachimura. O japonês anotou 22 pontos, enquanto Jaxson Hayes, que entrou na vaga de Anthony Davis lesionado, anotou um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes.

Bronny James anotou 5 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Washington Wizards, pela NBA (Foto: Patrick Smith/AFP)

Com Bronny James, Lakers vence Washington Wizards fora de casa

Após a vitória na capital dos Estados Unidos, a equipe de Los Angeles terá mais dois compromissos antes de voltar a atuar em seus domínios. O próximo será neste sábado (1), às 22h30 (de Brasília), diante do New York Knicks. Na sequência, tem o clássico contra o Los Angeles Clippers, no Intuit Dome, em Inglewood. A partida acontece na quarta-feira (5), às 22h30.

O Lakers é o quinto colocado na Conferência Oeste da NBA, com uma campanha de 27 vitórias e 19 derrotas nesta temporada regular.