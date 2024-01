Na competição masculina, Lucas Chumbo repetiu sua performance do ano passado, quando também foi campeão individual e por equipes. Diferente de 2023, Chumbo se uniu com Pedro Scooby e formou uma dupla 100% brasileira. A dupla funcionou bem, com Scooby no comando do jet-ski colocando Chumbo nas ondas certas para capitalizar as maiores notas do campeonato, com 7,83 na sua primeira bateria e 7,67 na segunda.