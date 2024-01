Em uma edição histórica em Gangwon 2024, o Brasil alcançou mais um feito na madrugada desta segunda-feira (22). Após conquistar a primeira medalha no snowboard, o país teve sua primeira vitória no curling na história olímpica. O feito veio com a equipe mista, Pedro Ribeiro, Julia Gentile, Guilherme Melo e Rafaela Ladeira, que venceu a Alemanha de virada, por 6 a 4.