Entre os B-Boys classificados estão: Kid Colombia (Holanda), Khalil (França), Amaro (Itália) e Mighty Jake (Venezuela). O B-Boy Leony, pentacampeão nacional brasileiro, avançou até as oitavas de final, mas não conseguiu garantir a classificação. Na categoria feminina, as B-Girls que garantiram vaga na final são: Yasmin (Japão), Stefani (Reino Unido), Kimie (França) e Toquinha (Brasil). Os oito classificados se juntarão a 24 convidados na grande decisão, que terá transmissão ao vivo, no dia 21, por meio da "Red Bull TV" a partir das 13h, do Youtube do "Podpah" e no canal "SporTV 2", a partir das 15h (de Brasília).