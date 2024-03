Brasileiro quebra recorde histórico no basquete

Número de assistências impressiona, e Marcelinho Huertas faz história na Europa







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/03/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcelinho Huertas segue brilhando nas quadras europeias. No último domingo (24), o brasileiro alcançou a marca de 2.897 assistências e se tornou o maior no quesito dentro da liga ACB. O recorde pertencia a Pablo Laso, que em suas 21 temporadas no torneio, obteve 2.896 assistências.

O veterano do Tenerife mostra que, mesmo aos 40 anos, segue com muita disposição. Foram 20 pontos, cinco assistências e quatro rebotes na vitória por 93 a 92 sobre o Gran Canaria.

O recorde de assistências de Laso perdurava desde a temporada 1991-92. O espanhol se aposentou em 2003 e hoje treina o Bayern de Munique.

O brasileiro atua no basquete da Espanha desde 2004 - antes disso, passou pelo Paulistano. Mas ainda muito jovem, se transferiu para jogar no Joventut (ESP). Huertas também passou por Bilbao, Baskonia e Barcelona.

Marcelinho chegou a atuar na NBA de 2015 a 2017, com a camisa do Los Angeles Lakers, após isso, voltou à Europa. Ele está no Tenerife desde 2019.

O armador também possuí currículo com a Seleção Brasileira, com duas participações em Olímpiadas, em Londres-2012 e no Rio de Janeiro-2016). O atleta ainda conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007.