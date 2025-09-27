Brasileiro é reeleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional

O brasileiro Andrew Parsons foi reeleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) para um terceiro e último mandato de quatro anos durante a Assembleia Geral da entidade, realizada neste sábado (27), em Seul, na Coreia do Sul.

O ex-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (2009 a 2017) recebeu 109 dos 177 votos válidos e superou o sul-coreano Dong Hyun Bae, que obteve 68 votos.

- Estou muito feliz, acho que isso mostra a confiança e a credibilidade que os membros do IPC depositam na direção que estamos seguindo com o Movimento Paralímpico. Do ponto de vista pessoal, poder concluir iniciativas que comecei em 2017, quando fui eleito pela primeira vez, e também ter a chance de começar novos projetos nos próximos quatro anos será incrível. Sou grato à família paralímpica por esta oportunidade - afirmou o dirigente.

Andrew faz parte da diretoria do IPC desde 2009. Foi vice-presidente entre 2013 e 2017, antes de ser eleito o terceiro presidente da história da entidade.

Assembleia Geral do IPC também elege vices

Além da reeleição de Andrew, a Assembleia Geral do IPC elegeu a portuguesa Leila Marques Mota como primeira vice-presidente e o dinamarquês John Petersson como segundo vice-presidente.

Leila, vice-presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, é médica, ex-nadadora paralímpica em quatro edições dos Jogos e foi chefe de missão da delegação portuguesa em Tóquio 2020.

- Sinto-me profundamente honrada. Quero atuar com escuta ativa, integridade, transparência e proximidade, para que todos os membros e atletas se sintam representados - declarou.

Petersson, ex-nadador paralímpico que competiu entre 1984 e 2000 e conquistou 15 medalhas, preside atualmente o Comitê Paralímpico da Dinamarca e já comandou o Comitê Paralímpico Europeu.

- Estou absolutamente emocionado por ter sido eleito. Trabalhei muito por isso e estou grato pelo apoio recebido - disse.

Por falta de tempo, a eleição dos demais membros do conselho foi adiada para uma Assembleia Geral Extraordinária remota, em data que ainda será definida.