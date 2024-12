Brasileira surfa onda gigante que pode ser a maior de uma mulher em Jaws; veja imagens

No último domingo (22), a surfista brasileira Michaela Fregonese, de 43 anos, realizou um feito impressionante ao descer uma onda gigante em Jaws, no Havaí. A onda, considerada uma das maiores já surfadas por uma mulher no famoso pico havaiano, foi registrada durante o maior swell das últimas duas décadas na região, com ondas que chegaram a 70 pés, cerca de 21 metros de altura.

Nascida no Paraná, Michaela iniciou sua trajetória no surfe com o bodyboard aos 12 anos, passando a usar a prancha tradicional aos 16. Experiente em picos de ondas gigantes como Nazaré, em Portugal, e Jaws, a atleta já foi indicada ao Big Wave Awards – o maior prêmio do surfe de ondas grandes – por um feito no mesmo local em 2019. Após surfar a onda histórica, a brasileira destacou a dificuldade técnica do desafio.

- Essa é uma onda extremamente difícil. Já surfei ondas enormes em Nazaré, mas Jaws é muito mais complexo devido ao fundo de coral. O tamanho da onda, combinado com a força do swell, criou condições intensas, derrubando muitos surfistas no meio da descida - explicou.

A oficialização do recorde ainda depende de análises criteriosas realizadas a partir de imagens e vídeos. O processo utiliza a altura do surfista como base de escala e pode levar meses. As maiores ondas da temporada são premiadas anualmente pelo Big Wave Awards, organizado pela World Surf League (WSL).

Jaws: a lenda do surfe no Pacífico

Localizado na costa norte da ilha de Maui, o pico conhecido como Peahi ganhou fama mundial com o apelido de Jaws (mandíbula, em inglês). A referência vem do filme "Tubarão", de Steven Spielberg, e reflete o poder destruidor de suas ondas, que podem atingir até 25 metros de altura.

Considerado um dos picos mais desafiadores do Oceano Pacífico, Jaws é cenário frequente de recordes no surfe de ondas grandes.

Grande onda em Jaws, na Ilha de Maui (Foto: Divulgação)

Uma carreira marcada por desafios extremos

Além de suas conquistas internacionais, Michaela também desbrava ondas gigantes no Brasil. Em 2021, tornou-se a primeira mulher a surfar a temida "Avalanche", no Espírito Santo, e, em 2018, enfrentou pela primeira vez o pico Urca do Minhoto, no Rio Grande do Norte, que considera uma das melhores ondas do país.

Atualmente, o recorde mundial de maior onda surfada por uma mulher pertence a Maya Gabeira, que desceu uma onda de 22,4 metros em Nazaré, Portugal, em 2020. O feito superou sua própria marca anterior, de 20 metros, e foi reconhecido pelo Guinness Book.