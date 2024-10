Brasil x Argentina: onde assistir e horário da final da Copa do Mundo de Futsal

Jogadores do Brasil em roda de conversa antes de Jogo da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou a hora! Após 12 anos, a Seleção Brasileira voltará a disputar uma final de Mundial. Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara a Argentina, pela decisão da Copa do Mundo de Futsal, neste domingo (6). O confronto será às 12h, no horário de Brasília, e terá transmissão do Globo, SporTV, Globplay, CazéTV (YouTube) e FIFA+ (Streaming).

➡️Clique aqui para assistir no SporTV

Uma campanha com todos os ingredientes imagináveis. Goleadas, baixas importantes e jogos dramáticos, a trajetória do Brasil nesse Mundial foi uma montanha-russa de emoções. Na fase de grupos, a Seleção Brasileira atropelou República Dominicana, Croácia e Tailândia, terminando na primeira colocação. Nas oitavas, mais uma vitória segura, dessa vez contra Costa Rica. Diante de Marrocos, nas quartas, um jogo de grande aplicação tática da equipe e a classificação veio.

➡️Como era o mundo em 2012, ano que o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futsal pela última vez?

Se até então os brasileiros haviam sofrido muito pouco, na semifinal contra a Ucrânia a história foi bem diferente. Na partida mais difícil da competição, a Amarelinha contou com o brilho de seu capitão para chegar à decisão.

O caminho dos argentinos também não foi dos mais simples. A Albiceleste passou em primero lugar no Grupo C, vencendo os três confrontos. No mata-mata, superou a Croácia e atropelou o Cazaquistão nas oitavas e quartas, respectivamente. A semifinal contra a França foi uma verdadeira batalha. O gol da vitória saiu a menos de quatro minutos do fim da partida, em tiro livre de Arrieta.

Ferrão tenta chute durante jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

📆 Data: 6 de outubro (domingo)

⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)

🌍 Local: Arena Humo - Tashkent (UZB)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e streaming do FIFA+