Brasil x Argentina na Liga das Nações de Vôlei: veja horário e onde assistir ao jogo

Seleção Brasileira busca recuperação (Foto: Maurício Val/FV Imagens/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino terá o segundo confronto na Liga das Nações nesta quinta-feira (23), às 21h (de Brasília), diante da Argentina, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo será transmitido pela SporTV2, na TV fechada.

Na estreia da competição, o Brasil foi derrotado por 3 sets a 1 pela seleção cubana. Com muitos problemas no bloqueio, os brasileiros foram presas fáceis para Cuba. Apesar da derrota, Bernardinho não promete mudanças radicais no time titular.

A Argentina, assim como o Brasil, também perdeu na estreia da Liga das Nações. Os hermanos foram derrotados pelo Japão por 3 sets a 1. Com parciais de 24/26, 25/22, 25/23 e 25/19, os argentinos também buscam recuperação na competição.

A Liga das Nações será a última competição de nível internacional antes das Olímpiadas. O torneio também marca a re-estreia de Bernardinho, que volta ao comando técnico do Brasil após deixar o posto em 2016. As outras duas partidas do Brasil nessa primeira rodada serão contra a Sérvia e Itália todos no Maracanãzinho.

