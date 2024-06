Brasil x Alemanha na Liga das Nações de Vôlei: veja horário e onde assistir

O Brasil está com 50% de aproveitamento na Liga das Nações (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 17:00 • Fukuoka (JAP)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei começa a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta terça-feira (4), às 0h (de Brasília), em Fukuoka, no Japão, contra a Alemanha. A partida será transmitida pelo "SporTV 2", na televisão fechada.

Com uma primeira rodada de altos de baixos, o Brasil chega no Japão na oitava colocação, com duas vitórias e duas derrotas. A equipe de Bernardinho estreou com perdendo para Cuba, mas se recuperou e venceu a Argentina e Sérvia. Porém, na última partida no Maracanãzinho, a Itália derrotou os brasileiros.

Nesta segunda fase, além da Alemanha, o Brasil encara o Irã, a Eslovênia e a Polônia. A Liga das Nações será a última competição de nível internacional antes das Olímpiadas.

FICHA TÉCNICA ✅

BRASIL X ALEMANHA 🏐

SEGUNDA SEMANA — LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO

📆 Data: 04/06/2024

⏰ Horário: 0h (horário de Brasília)

🌏 Local: Fukuoka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2

(Foto: CBV)