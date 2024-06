Piu, Hugo Calderano e Vôlei Feminino: Brasil tem semana de boas notícias para os Jogos de Paris

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu todas as partidas (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho nos Jogos Olímpicos, o Brasil teve excelentes notícias nesta semana. Com vitórias no vôlei, no atletismo e no tênis de mesa, os atletas brasileiros conseguiram excelentes resultados e que ajudam na moral e que cria expectativa de medalhas em Paris.

4 JOGOS E 4 VITÓRIAS 🏐

Na Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira foi impecável e venceu as quatro partidas que disputou. Tudo começou na terça-feira (28), quando as meninas fizeram uma grande partida contra o Japão. O Brasil começou vencendo, mas tomou a virada para as japonesas. Com 2 a 1 no placar, a equipe treinada por Zé Roberto Guimarães conseguiu se recuperar e vencer o jogo no tie-brake.

Contra a Holanda, na quinta-feira (30), as Seleção Brasileira até tomou um susto no segundo set, mas conseguiu vencer por 3 sets a 1, com presença forte dos bloqueios. A sequência vitóriosa seguiu no sábado (1), contra a Itália, em mais um grande jogo.

As brasileiras viveram roteiro semelhante ao da partida contra o Japão, em que venceram a primeira parcial, mas perderam as outras duas. Porém, Ana Cristina e Gabi apareceram e viraram a partida para o Brasil.

Brasil venceu a Itália (Foto: Divulgação / FIVB)

No domingo (2), as meninas do Brasil fecharam com chave de ouro e venceram a Tailândia sem sustos. Mais uma vez, Gabi liderou a pontuação brasileira, com 13 pontos. Nessa partida, no entanto, José Roberto Guimarães deu mais tempo em quadra para atletas que vinham atuando menos, como Tainara e Julia Bergmann. A Seleção Brasileira Feminina venceu todos os duelos pela Liga das Nações, com oito partidas e oito vitórias.

PIU BRILHA NA SUÉCIA 🏃

Alison dos Santos venceu a etapa da Diamond League, em Estocolmo, na Suécia. Piu não deu chances na prova dos 400m com barreira, e marcou o tempo de 47s01. Na segunda colocação, Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, anotou 48s05. Com mais um título, o brasileiro segue na liderança do ranking da competição em busca de estar na final, que será em setembro, na Bélgica.

(Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

CALDERANO EM BOA FASE 🏓

Hugo Calderano participou de duas competições nesta semana e teve grande desempenho. O mesatenista venceu o WTT do Rio de Janeiro, em uma grande final contra o sul-coreano An Jaehyun e aplicou a vitória por 4 a 0.

Na sequência da semana, Calderano viajou para a China para a disputa do WTT de Chongqing. Nas quartas de finais, Hugo eliminou o carrasco Liang Jingkun e chegou nas semifinais do torneio. Porém, nas semis, o brasileiro encarou o chinês Zhendong Fan e saiu derrotado para o número 4 do mundo. Apesar do placar de 4 a 0, a partida teve bastante equilíbrio e uma boa atuação do brasileiro.