Brasil voa no Mundial Júnior e garante mais três medalhas
Competição chega ao fim nesta quarta-feira (8)
Na terça-feira (7), penúltimo dia de competição, o Brasil encerrou com saldo positivo as disputas individuais do Mundial Júnior de Judô. O país teve dois atletas lutando pela medalha de ouro na categoria -90kg masculino, conquistando ouro e prata para o Brasil. Até o momento, o país soma 5 medalhas no campeonato.
Final brasileira
Jesse Barbosa foi o grande campeão da categoria -90kg masculino contra João Segatelle. A final brasileira valendo medalha de ouro foi bem equilibrada, com Jesse aplicando um wazari a 40 segundos do fim e garantindo a vitória.
Na campanha de Jesse, o brasileiro venceu o quirguiz Daniiar Melisov, o bielorrusso Dzmitry Kova, o polonês Oleksii Boldyriev e, na semifinal, o uzbeque Alisher Samanov. João passou pelo cazaque Arman Bilalkhanov, o norte-americano Oleksandr Nyzhnyk, o russo Aleksei Bulgakov e o georgiano Luka Javakhishvili, assegurando sua vaga na final.
Bronze feminino
Após vencer a canadense Emily Harris e a lituana Marta Navickaite, a brasileira Dandara Camillo, da categoria -78kg, foi superada pela sérvia Jovana Stjepanovic nas quartas de final, após ser vítima de um golden score. Indo para a chave de repescagem, ela venceu a bósnia Johanna Klinger para disputar o bronze.
Na disputa pelo bronze, Dandara venceu a francesa Lila Mazzarino, imobilizando-a até o árbitro marcar o fim da luta com um ippon.
Mais brasileiros no Mundial
Outros brasileiros também disputaram o Mundial Júnior de Judô na última terça (7), caindo ainda nas preliminares. Na categoria -100kg masculino, Gustavo Milano perdeu para o venezuelano Samuel Corzo. Já na +78kg feminino, Ana Soares foi superada pela francesa Celia Cancan na primeira luta e, na +100kg, Andrey Coelho venceu o francês Kevin Nzuzi Diasivi na estreia, mas caiu para o japonês Gai Hatakeyma na luta seguinte.
