O Brasil venceu a Argentina e conquistou o título do Sul-Americano Sub-20 ao vencer a Argentina por 1 a 0 neste domingo (17), em La Guaira, na Venezuela. O gol do triunfo brasileiro foi marcado por Thiaguinho, ala do Corinthians, em cobrança de pênalti. Este foi o oitavo título brasileiro na competição, em apenas nove edições disputadas.