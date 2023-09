André Rizek exaltou a "organização e luta" do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo (17), no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jornalista destacou a diferença técnica entre as equipes, mas colocou os méritos do triunfo no grande jogo coletivo do time comandado pelo técnico Dorival Júnior.