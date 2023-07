Um dos lances mais polêmicos no clássico entre Flamengo e Fluminense disputado no Maracanã, na tarde deste domingo (16), foi o gol marcado por John Arias anulado após revisão do VAR. Arbitragem anulou o tento do colombiano por uma falta de André no início da jogada, aos 13 minutos do segundo tempo. Apesar do lance parecer faltoso, os tricolores ficaram na bronca pelo fato do árbitro Sávio Pereira Sampaio ter acompanhado de perto a jogada e deixado o jogo seguir.