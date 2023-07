A goleada do São Paulo por 4 a 1 sobre o Santos, no Morumbi, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (16). A grande fase do Tricolor sob o comando do técnico Dorival Júnior garantiu que Alexandre Pato fizesse o quarto gol neste triunfo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, sendo o primeiro dele desde que retornou ao clube.