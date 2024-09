Brasil terá dificuldade na Copa do Mundo de Futsal? Fininho projeta jogo contra Marrocos

Fininho, à direita, em quadra pela Seleção Brasileira de Futsal (Foto: Acervo Lance!)







Copiar Link

Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 29/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Paulo Sérgio Lira Goés, conhecido como “Fininho”, concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance! e falou sobre a próxima partida do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, contra o Marrocos. Segundo o ex-jogador bicampeão com a Amarelinha, a Seleção Brasileira é sempre favorita, no entanto, deve mostrar isso em quadra.

➡️ Bicampeão, Fininho lista potências da Copa do Mundo de Futsal

— O Brasil é sempre favorito, só que vai afunilando e os países que vão chegando, são seleções boas, com qualidade. O Marrocos é uma escola que vem crescendo muito, são jogadores muito leves, habilidosos, vem aprendendo a marcação, então é um jogo de detalhe. Claro, o Brasil tem muita qualidade e, como eu falei, o Brasil é sempre favorito, mas tem que mostrar isso dentro da quadra. Jogo difícil nessas quartas de finais, eu acho que vai ser bem equilibrado e a gente espera que o Brasil possa passar — analisou Fininho.

➡️Ídolo do Brasil, Fininho destaca ‘coletivo forte’ em campanha na Copa do Mundo de Futsal

Fininho durante jogo de futsal do Brasil, em 1998 (Foto: Simone Marinho/Lance!)

➡️ Brazaquistão? Seleção do Cazaquistão na Copa do Mundo de Futsal possui três brasileiros

— É jogo difícil. O Marrocos é uma escola muito forte, até pelos amistosos que foram feitos entre as seleções, foram jogos nivelados, muito abertos. Mas a gente sabe que o Brasil tem total condições. Tenho certeza que o Marquinhos (treinador) está estudando, pra poder chegar no domingo e a gente conseguir a classificação para a semifinal — completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em busca do sexto título, o Brasil encara o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal neste domingo (29). A partida está marcada para 9h30 (de Brasília). A transmissão ficará por conta do SporTV, CazéTV e FIFA+.