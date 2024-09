Seleção Brasileira de Futsal vai em busca do sexto título mundial (Foto: Leto Ribas / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 08:08 • Toshkent (UZB)

O pivô Pito, camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, ficará fora das oitavas de final da competição. O atleta sentiu dores na parte posterior da coxa direita durante treinamento e, por isso, será poupado do jogo contra a Costa Rica. A partida acontece nesta terça-feira, às 9h30, no horário de Brasília.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também gere o futsal, emitiu um comunicado confirmando a decisão da comissão técnica de poupar o atleta. Pito é um dos principais nomes da equipe comandada por Marquinhos Xavier - recentemente foi eleito melhor jogador do mundo de futsal, em prêmio chancelado pela Fifa.

A Seleção Brasileira fez uma primeira fase irretocável na Copa do Mundo. Com 27 gols marcados e apenas dois sofridos, o Brasil venceu as três primeiras partidas, contra Cuba, Croácia e Tailândia, com tranquilidade.

Em busca da sexta estrela no peito, o Brasil encara a Costa Rica, pelas oitavas de final do Mundial. A partida acontecerá às 09h30, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e FIFA+ (streaming).