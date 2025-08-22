Americup: seleções, datas e onde assistir os jogos do Brasil

A Copa América de basquete, ou Americup, começa nesta sexta-feira (22) e vai até o dia 31 de agosto, em Manágua, capital da Nicarágua. A Seleção Brasileira, comandada por Aleksandar Petrović, estreia neste sábado (23), contra o Uruguai, às 16h10 (horário de Brasília). Saiba o formato, datas e seleções participantes da competição!

continua após a publicidade

Formato

A Copa América conta com 12 seleções, divididas em três grupos com quatro equipes cada. Na fase de classificação, cada time joga contra os outros de sua respectiva chave. As duas melhores de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final. Assim, as oito equipes classificadas são ranqueadas de 1 a 8, de acordo com seu desempenho na fase de grupos.

Os vencedores das quartas de final seguem para as semifinais, onde disputam uma vaga no jogo pela medalha de ouro. As equipes derrotadas, por sua vez, competem pela medalha de bronze.

continua após a publicidade

Grupos:

A: Brasil, Uruguai, Bahamas e EUA

B: Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá

C: Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia

Bruno Caboclo em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do Brasil na Americup

23/08: Brasil x Uruguai – 16h10

24/08: Brasil x Bahamas – 18h40

26/08: Brasil x EUA – 22h10

História da Seleção na Americup

O Brasil venceu as duas primeiras edições da competição, em 1984, no Brasil, e 1988, no Uruguai. Após um tempo, a seleção voltou a conquistar o título em 2005, na República Dominicana, e conquistou o tetracampeonato em 2009, em Porto Rico.

Desde então, o Brasil não conquistou mais o título. A campanha que mais se aproximou do ouro foi na edição mais recente, em 2022, realizada em Recife (PE). A Seleção chegou à final, mas foi superada pela Argentina, ficando com o vice-campeonato.

continua após a publicidade

Elenco atual da Seleção:

Armadores: Yago, Alexey Borges, Caio Pacheco e Georginho

Alas: Vítor Benite, Gui Deodato e Reynan

Pivôs: Bruno Caboclo, Lucas Dias, Mãozinha, Nathan Mariano e Ruan Miranda

Onde assistir a Americup?

Todos os confrontos do Brasil terão transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).