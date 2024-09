Brasil sofre virada e fica em situação delicada nas finais da Copa Davis

Melo e Matos na Copa Davis (Foto: Green Filmes/CBT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/09/2024 - 20:22 • Bolonha (ITA)

A parceria do experiente mineiro Marcelo Melo e do gaúcho Rafael Matos não conseguiu garantir a vitória ao Brasil no confronto contra a equipe da Holanda, nesta quinta-feira (12), pela Copa Davis. A classificação brasileira ficou mais complicada com esta derrota.

Responsáveis pelo único ponto do Brasil no duelo contra a Itália numa virada épica, Melo e Matos entraram em quadra confiantes diante da dupla holandesa formada por Botic van de Zandschulp, que abriu o dia sendo derrotado por João Fonseca, e o experiente duplista Wesley Koolhof, um dos melhores do mundo na modalidade.

Em quadra, as duas duplas apostaram por foçar o saque e definir buscando espaços no meio da quadra e nas paralelas, para além de utilizarem das táticas de smash altos e lobs. Foram 1h45 de partida, que os holandeses fecharam com placar de 6/4 7/6 (7-5) tendo convertido os dois aces do jogo, disparado 35 bolas vencedoras a 19 e cometeram o mesmo número de erros não-forçados dos brasileiros, 11 em todo o jogo. A única dupla-falta da partida foi cometida por Koolhof, no 5/5 do tiebreak da segunda etapa e quase complicou a vitória para a dupla.

Nos jogos anteriores, João Fonseca derrotou Botic Van de Zandschulp por 3 sets 1 (6/4 - 7/6) e Thiago Monteiro caiu pelo mesmo placar (6/4 - 7/6) diante de Tallon Griekspoor.

Com duas derrotas consecutivas pela Davis, com uma vitória por confronto, o Brasil vê sua classificação histórica às quartas de final das Finais da Copa Davis em Málaga dificultadas. Para avançar, o país precisa vencer bem a Bélgica no final de semana e ainda torcer nesta sexta-feira pela vitória da Itália diante dos belgas. Além disso, o Brasil também precisa que a Itália vença a Holanda no domingo.